Il branco di leoni individua la preda, ma l'istrice non ci sta

In questo video pubblicato dal canale Youtube Kruger Sightings dedicato agli avvistamenti nel parco nazionale di Kruger in Sud Africa, si vedono sette leoni a caccia di una preda di notte. Di fronte a un branco così numeroso, salvarsi sarebbe difficile per qualsiasi animale. Ma questa istrice con un po di fortuna e un po di esperienza riesce a far desistere i re della foresta.