Si adagia sull'asfalto, bloccato dalla paura per l'arrivo di un'auto. Un piccolo cerbiatto stava attraversando la strada insieme alla sua mamma a Bremerton, città dello Stato di Washington, quando si è fermato, disteso sull'asfalto, davanti ad un'auto. Alla guida c'era una donna che non soltanto si è fermata in tempo, evitando di investire l'animale, ma ha anche spento il motore permettendo così al cerbiatto più grande di riavvicinarsi al piccolo e spingerlo a riprendere la strada.