Mondiali, tra Germania e Svezia è rissa

Tensione tra le panchine di Germania e Svezia al termine dell’incontro vinto dai tedeschi per 2-1, con una rete al 95’ di Toni Kroos. Il ct della nazionale svedese, Janne Andersson, e alcune delle riserve che sedevano accanto a lui, sono schizzati verso i rivali dopo il triplice fischio, innescando una breve lite con tanto di spintoni. Andersson ha spiegato così la sua reazione: “Alcuni di loro hanno iniziato a festeggiare correndo nella nostra direzione e facendo dei gesti” ha raccontato il ct dopo il match, riferendosi a calciatori ma anche - come si può notare dal video che state vedendo - a membri dello staff, tra cui Oliver Bierhoff. “E’ una cosa che mi ha infastidito e mi ha fatto arrabbiare. Abbiamo lottato per 90 minuti e alla fine bisognerebbe stringersi la mano”.