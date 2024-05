Bce: minute confermano divisioni, per alcuni membri rischi da tassi fermi**

Adnkronos

Roma, 10 mag. -Se una maggioranza “molto ampia” del Consiglio direttivo della Bce ha appoggiato nell’ultima riunione di aprile la proposta del capo economista Philip Lane di mantenere fermi i tassi, almeno fino ai nuovi dati di giugno, “alcuni membri” hanno espresso la loro contrarietà dicendosi “sufficientemente fiduciosi” sulla possibilità di una riduzione già in quel meeting dal momento che “dopo l’ultimo aumento del tasso ufficiale nel settembre 2023, il calo dell’inflazione attesa aveva comportato un ulteriore inasprimento dell’orientamento politico, con i tassi reali attualmente vicini al picco del ciclo”.