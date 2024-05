Corruzione: manifestanti davanti a sede Regione Liguria, ‘Toti si deve dimettere’

Adnkronos

Genova, 9 mag. “Toti si deve dimettere”. E’ la richiesta che arriva dagli organizzatori di una manifestazione in corso in piazza De Ferrari a Genova, sede della Regione Liguria. Sono alcune decine le persone che, armate di cartelloni, chiedono un passo indietro al governatore ligure arrestato (domiciliari) per corruzione in un’inchiesta della procura di Genova che ha provocato un terremoto nella politica regionale.

“Contro mafia e corruzione in politica” è lo striscione con scritta bianca su tessuto rosso che campeggia in piazza, mentre la protesta mischia più temi centrali per i cittadini, dal caro affitti ai tagli alla sanità.