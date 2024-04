Immobili, Chidini (Più mutui casa): “Tassi alti frenano richieste mutui”

Adnkronos

Milano, 28 mar. “Si è concluso un anno molto particolare. Gli aumenti dei tassi d’interesse, che si sono protratti per tutto il 2023, hanno portato a far scendere la volontà dell’italiano di sottoscrivere un mutuo per comprare casa”. A dirlo è Carlo Chidini, presidente di Più Mutui Casa Spa, in occasione della conferenza stampa di presentazione della settima edizione di TempoReport, l’Osservatorio immobiliare del Gruppo tecnocasa che offre una panoramica dell’andamento del mercato nel 2023.

A cura di TempoLab, il Centro studi del Gruppo, la pubblicazione analizza nel dettaglio il mercato immobiliare e creditizio in Italia e guarda anche al futuro, esaminando i trend e le dinamiche che influenzano la ricerca, la vendita e l’affitto di immobili nel nostro Paese. La panoramica offerta, infatti, è completa e aggiornata sul mercato immobiliare italiano: attraverso l’analisi dei dati raccolti dalle agenzie Tempocasa sparse sul territorio nazionale, il report fornisce ai consumatori tutte le informazioni necessarie per compiere scelte consapevoli e ben informate sulle compravendite immobiliari.