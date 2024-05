Papa Francesco: “Armi e contraccettivi gli investimenti col maggior reddito”

Adnkronos

Città del Vaticano, 10 mag. “La fabbrica delle armi e i contraccettivi sono gli investimenti con il maggior reddito”. Lo ha denunciato Papa Francesco a braccio, intervenendo agli Stati Generali della Natalità. Bergoglio, riferendo dei dati di un esperto in demografia, ha raccontato questo aspetto, aggiungendo: “La fabbrica di armi distrugge la vita, la contraccezione la impedisce”.

“Nel 2023, le spese militari ammontavano a circa 2.443 miliardi di dollari, mentre l’aiuto dato per lo sviluppo era meno del decimo: 223 miliardi di dollari. Questi dati si commentano da soli”, ha detto il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, intervenuto all’evento Tavolo per la Pace – World Meeting on Human Fraternity a Palazzo della Cancelleria, a Roma, insieme ai premi Nobel per la pace.

“Le guerre – ha osservato – continuano a proliferare perchè l’industria delle armi sostiene di fatto l’economia di molti Paesi, dimentichi essi stessi sia della distruzione che perpetrano sia dell’uccisione sistematica di popolazioni innocenti”.