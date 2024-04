Rai: effetto caso Scurati, già in ristampa suo ultimo libro per aumento richieste**

Adnkronos

Roma, 24 apr. Le roventi polemiche esplose intorno al mancato monologo di Antonio Scurati in Rai fanno decollare le vendite del suo ultimo libro ‘Fascismo e Populismo. Mussolini oggi’, uscito nell’autunno 2023 per Bompiani, e ristampato in fretta e furia dall’editore nei giorni scorsi a causa dell’aumento delle richieste del pubblico. La conferma arriva all’Adnkronos dal presidente dell’Ali (Associazione Librai Italiani), Paolo Ambrosini: “In libreria c’è stata richiesta soprattutto del suo ultimo libro che è stato prontamente ristampato dall’editore, e che i lettori possono trovare disponibile già questa settimana”, afferma il presidente dell’Ali.

L’incremento dell’interesse del pubblico a cui si riferisce Ambrosini parte proprio da domenica, il giorno successivo alla mancata partecipazione di Scurati al programma Rai del sabato sera ‘Che sarà…’ condotto da Serena Bortone. La bufera mediatica che ne è scaturita non sembrerebbe dunque aver nuociuto alla produzione letteraria dello scrittore. Anzi: l’episodio, e la bagarre conseguente, sembrerebbero aver suscitato ancor più la curiosità del pubblico.