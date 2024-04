Terrorismo: Polizia, 16 arresti e 77 rimpatriati nel 2023**

Adnkronos

Roma, 10 apr. – Nel 2023, la Polizia ha arrestato 16 persone contigue agli ambienti del terrorismo-estremismo di matrice religiosa e sette riconducibili a formazioni terroristiche di matrice politico nazionalista. Sono i dati diffusi in occasione del 172esimo anniversario della Fondazione della Polizia relativi al 2023. Sono stati rimpatriate 77 persone ritenute pericolose per la sicurezza nazionale, di cui 5 in esecuzione di provvedimenti emessi dal ministro dell’Interno per motivi di sicurezza dello Stato, 54 dal Prefetto, 14 dall’Autorità Giudiziaria, due dalla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale e due respingimenti alla frontiera ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico sull’Immigrazione. Sono stati effettuati servizi di controllo mirati ad assicurare un’effettiva ricognizione degli ambienti radicali al fine di integrare l’efficacia dei servizi di prevenzione. Le iniziative di sicurezza hanno interessato, in particolare, i terminal ferroviari, di trasporto pubblico nonché gli hub aeroportuali e marittimi.

