Ungheria: legale Salis e Zerocalcare minacciati in tribunale, ‘vi spacchiamo la faccia’

Adnkronos

Milano, 28 mar. Minacce contro l’avvocato italiano e alcuni amici di Ilaria Salis prima dell’udienza davanti al tribunale di Budapest che ha confermato il carcere per l’insegnante di 39 anni accusata di aver aggredito tre persone nel corso di una manifestazione neonazista che si è svolta l’11 febbraio 2023 nella capitale ungherese. Lo rende noto lo stesso legale Eugenio Losco.

“Nel momento in cui ho varcato l’ingresso del tribunale, insieme ad altri avvocati e ad alcuni amici di Ilaria tra cui Zerocalcare (nome d’arte del fumettista Michele Rech, ndr) siamo stati minacciati da cinque- sei persone, che definirei neofasciste visto come erano vestite e quanto accaduto dopo, che ci hanno minacciato in ungherese. L’interprete ha tradotto le minacce con ‘vi spacchiamo la testa, vi spacchiamo la faccia’. Continuavano a guardarci con fare minaccioso mentre con i cellulari facevano foto e video” racconta l’avvocato all’Adnkronos.