Usa: volano azioni social Truth, quota Trump vale più di 5,5 mld dollari

Adnkronos

Roma, 26 mar- Nel primo giorno di quotazioni volano le azioni di Truth Media, il social promosso e controllato da Donald Trump: dopo essere stato sospeso al rialzo, il titolo (che ha come ticker DJT, le iniziali del tycoon) a metà seduta a Wall Street sono in rialzo del 43% a oltre 71,50 dollari per azione. Truth Media in realtà ieri è stato acquisito da Digital World Acquisition Corp, una Spac, un veicolo societario creato ad hoc per l’ingresso in Borsa. Se si considera che l’ex presidente possiede oltre il 60% di Truth, il valore teorico del suo pacchetto supera i 5,5 miliardi di dollari, più che sufficienti per saldare la multa comminata alla Trump Organization, riconosciuta colpevole di frode commerciale per una vicenda legata ad asset gonfiati. La sanzione peraltro ieri è stata ridotta dai giudici di seconda istanza da 464 a 175 milioni, da pagare entro dieci giorni dalla decisione.

Il problema è che – a meno di procedure straordinarie – difficilmente Trump potrà monetizzare tutta o parte della sua quota. In teoria la decisione spetta al consiglio di amministrazione della società che controlla il social, un cda di cui fanno parte il figlio di Trump, tre ex membri della sua amministrazione e l’amministratore delegato Devin Nunes, ex deputato che aveva difeso l’ex presidente nel suo primo processo di impeachment. Trump è uno degli utenti più attivi di Truth Social e quello col maggior numero di follower sulla piattaforma, circa 6,8 milioni, meno dei 34 milioni su Facebook e degli 87 milioni su X.