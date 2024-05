La domanda virale su TikTok: «Se ti trovassi da sola in un bosco, preferiresti imbatterti in un uomo o in un orso?»

Video dalla rete

Una domanda molto popolare su TikTok in questo momento apre il dibattito sulla percezione della sicurezza della donne. «Se ti trovassi da sola in un bosco, preferiresti imbatterti in un uomo o in un orso?» ha chiesto alle ragazze di Londra Screenshot il 10 aprile. Poi il profilo di informazione ha postato online la clip: solo una su otto ha risposto che preferirebbe incontrare un uomo. olo). «Scelgo l’orso, gli uomini mi fanno paura», dice una ragazza. «Ho sentito che gli orsi non ti attaccano se non li provochi, quindi direi l’orso» un’altra. «Dipende dall’uomo, ma probabilmente sceglierei l’orso» aggiunge la terza intervistata. Stesso trend in altro video virale pubblicato dalla popolare creator statunitense Meredith Steele: il marito non ha dubbi: preferirebbe che la figlia incontrasse un orso…«Magari è un orso amichevole…», ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA