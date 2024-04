Agrigento, chiusure impianti di autolavaggio: il Libero Consorzio si attiva per la soluzione del problema

servizi

Costituito un gruppo di lavoro per smaltire l'imprevista presentazione di numerose istanze

Dopo le chiusure, imposte o volontarie, di numerosi impianti di autolavaggio, in quanto privi delle necessarie autorizzazioni ambientali, l’Ufficio Ambiente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, considerata la delicata situazione e al fine di favorire quanti stanno provvedendo a regolarizzare la propria attività, ha costituito un gruppo di lavoro per smaltire l’imprevista presentazione di numerose istanze. Trattandosi di un provvedimento complesso di Autorizzazione Unica Ambientale, nel quale sono coinvolti i Comuni che esprimono appositi pareri in materia di scarico e impatto acustico, gli interessati possono attivarsi presentando apposita istanza tramite gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) competenti, corredata dei prescritti pareri.

