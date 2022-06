"Corri Palma", un successo straordinario alle amministrative

A Palma di Montechiaro il movimento “Corri Palma” esprime apprezzamento a seguito del risultato elettorale conseguito alle Amministrative del 12 giugno, con 1900 voti, 3 consiglieri eletti, e un assessore in carica, Lillo Lauricella. L’Assemblea dei tesserati al movimento, che per la prima volta ha partecipato alle elezioni con il proprio simbolo, ha eletto come segretario l’avvocato Giuseppe Fabio Cacciatore. “Corri Palma”, in prospettiva, afferma: “Ribadiamo sostegno ai progetti e ai traguardi prefissati dal sindaco Castellino. Siamo consapevoli che occorre un gioco di squadra, garantendo fiducia e inclusione. Nessuno può essere escluso dall’assunzione delle proprie responsabilità. In mancanza di ciò ci metteremo da parte”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA