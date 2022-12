A Menfi un Albero di Natale ecologico

A Menfi, si sono accese le luci dell'albero di Natale, in piazza Vittorio Emanuele. Un Albero ecologico e battezzato ”Vita e Rinascita 2022”, frutto di un impegno civico. Un albero frutto di un lavoro di 43 volontari e di sponsor privati ed amministratori che hanno messo di tasca propria un contributo per sostenere l'idea coordinate da due sorelle, Silvana e Francesca Ciccione a costo zero per le casse comunali.

Alcuni dati rendono l'idea: alto 6 metri, a forma piramidale con struttura in ferro, assembla 1400 piastrelle di lana e 200 pon pon con i colori dell'arcobaleno.

"L'abbiamo chiamato l'albero della "Vita e Rinascita 2022" - si legge in una nota - nato come idea nel periodo della pandemia e materializzato in questo natale" evidenziano le due sorelle Ciccione".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA