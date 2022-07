Agrigento, cagnolina abbandonata e legata in autostrada: salvata in extremis

È successo davvero. In autostrada, macchine che sfrecciano a 120 km orari e attaccata a una struttura di metallo, una cagnolina. L' orrore dell' abbandono ha tante sfaccettature quella che vi raccontiamo è una delle più cruente. Scenario di questa ennesima barbarie è ancora una volta Agrigento, una terra di cultura millenaria che non merita la propria bellezza.

La cagnolina è ora nel rifugio dell'Associazione Aronne che ha soccorso l'animale dopo una telefonaa. La cagnolina è timida e riconoscente come solo i cani sanno esserlo.

L'Associazione Aronne, che anno dopo anno, continua a salvare e fare adottare i cani, sprona gli agrigentini e non solo ad aiutarli donando il 5x1000 all'Associazione Aronne CF 93035450845.

