Akragas, 11 reti nel test con l'Under 17 della Santa Sofia Licata

L'Akragas ha svolto oggi pomeriggio, allo stadio Esseneto di Agrigento, un allenamento congiunto con la formazione Under 17 del Santa Sofia di Licata. Il test match è terminato 11 a zero. Nel primo tempo l’Akragas ha realizzato sette reti con Lukas Corner (tripletta), Martinich, Pijuka, Camacho e Baio.

Nella ripresa hanno segnato Buonocore, Costantino, Lavardera e Cipolla. Il Santa Sofia Licata ha comunque disputato un buon allenamento, mettendo in mostra alcuni ottimi giovani calciatori. La Società licatese dispone di uno settori giovanili più importante della Sicilia. I biancoazzurri hanno provato schemi e uomini in vista della gara di ritorno di Coppa Italia di domenica 5 settembre sul campo del Casteltermini, alle ore 15:30.

Mister Giuseppe Anastasi ha schierato inizialmente: Di Carlo, Punzi, Tuniz, Pijuka, Cipolla, Baio, Martinich, Giuffrida, Lukas Corner, Costantino, Camacho.

Nella ripresa sono entrati il secondo portiere Castiglione, Gambino, Lavardera, Taormina, Ferrigno, Pardo, Acsante e Buonocore.

