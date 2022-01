Al via la risemina del manto erboso dello stadio Esseneto

La società Akragas calcio ha comunicato che oggi, venerdì 7 gennaio, sono iniziati i lavori di risemina del terreno di gioco dello stadio Esseneto di Agrigento. Gli interventi sono effettuati dalla ditta "Palumbo" di Palermo, specializzata nel settore della manutenzione del manto erboso, la stessa che si occupa della cura del terreno di gioco dello stadio Renzo Barbera di Palermo. Al lavoro vi sono due operai specializzati e i principali interventi consistono nella cosiddetta bucatura del terreno e la semina del "Germinal", un seme di ultima generazione prodotto negli Stati Uniti che permette una crescita rapida dell'erba al 70 per cento in più rispetto ad un seme normale. Lo stesso prodotto è utilizzato per il manto erboso dello stadio del Sassuolo in Serie A e del Palermo. Gli interventi proseguiranno anche domani e i primi risultati saranno visivi tra circa due settimane.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA