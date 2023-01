Aragona, furto in un supermercato

Hanno forzato la porta d’ingresso, utilizzando un piede di porco, e una volta intrufolati all’interno del supermercato “Ard Discount” di via La Rosa, ad Aragona, hanno portato via un televisore e diversi generi alimentari. Poi hanno scassinato due registratori di cassa e altrettanti distributori automatici di snack dai quali hanno portato via tutte le monete presenti. Il furto con scasso è stato messo a segno nelle ore notturne.

Pubblicità

A fare la scoperta, il legale rappresentante dell’esercizio commerciale che non ha potuto fare nient’altro che recarsi alla Stazione dei carabinieri di Aragona e formalizzare la denuncia di furto a carico di ignoti. Il danno provocato al supermercato non è stato ancora quantificato. I militari dell’Arma, durante il sopralluogo hanno ritrovato, e sequestrato, il piede di porco.

I ladri prima di entrare in azione hanno staccato il contatore elettrico che alimentava i sistemi di allarme e di videosorveglianza. Spetterà adesso ai carabinieri, che hanno già notiziato la Procura di Agrigento, provare ad identificare i malviventi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA