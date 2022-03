Blitz dei carabinieri all'Ufficio tecnico: sequestrati incartamenti

Dalla Procura della Repubblica di Agrigento, guidata dal procuratore aggiunto Salvatore Vella (da oggi reggente dato che il procuratore Patronaggio si è insediato già a Cagliari come Procuratore generale) non trapela nulla. Ma da ieri, i carabinieri del colonnello Vittorio Stingo hanno effettuato dei blitz al comune di Lampedusa acquisendo e sequestrando una enorme mole di “carte”, in particolare fascicoli degli ultimi anni riguardanti appalti e concessioni.

Un lavoro minuzioso che non si è ancora concluso e che lascia intravedere la possibilità di nuovi e clamorosi sviluppi.

