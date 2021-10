Camion si ribalta lungo il viadotto Petrulla: ferito il conducente

Brutto incidente stradale, questa mattina, lungo il viadotto Petrulla, che collega Agrigento con Favara. Per cause ancora in corso di accertamento da parte di Polizia e carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, un grosso autoarticolato che trasportava rottami di autovetture, è finito a bordo strada capovolgendosi. Alcuni automobilisti di passaggio, avendo visto l'incidente hanno immediatamente allertato i soccorsi e, nel frattempo, hanno cercato di liberare il conducente rimasto imprigliato dentro la cabina. Una autoambulanza del 118 è arrivata da lì a pochi minuti sul posto soccorrendo l'uomo che non è comunque in pericolo di vita, ma ha riportato delle ferite e delle fratture ed è stato ricoverato all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Ancora tutta da chiarire la dinamica, l'incidente autonomo potrebbe essersi verificato in un tentativo di sorpasso andato a vuoto o per un malore che ha colpito il conducente. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per qualche ora.

