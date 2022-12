Cianciana, finanziato il Parco Letterario Alessio Di Giovanni

Finanziato il Parco Letterario Alessio Di Giovanni. Il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, comunica con immenso piacere e grande soddisfazione che l’Agenzia per la Coesione Territoriale, a valere sull'Avviso Pubblico Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunità, ha finanziato il progetto per la Costituzione del Distretto Culturale di Cianciana e del Parco Culturale Alessio Di Giovanni. Il progetto di servizi ha un'importo di un milione di euro con un cronoprogramma di spesa triennale.

"Un grazie va all'Architetto Paolo Sanzeri - dice ancora il primo cittadino - che è stato il progettista in co-progettazione con l'APS Endas Provinciale Agrigento e al R.U.P. Geom. Giuseppe Sanzeri. Il finanziamento del progetto è l'ennesima prova che il programma elettorale non rimane sulla carta ma trova attuazione e che l’Amministrazione Comunale ha Il Poeta Alessio Di Giovanni, (illustre figlio di Cianciana e che fu il più grande cantore, in lingua siciliana, della zolfara, del feudo e dei conventi che alla vita feudale erano legati), sempre in cima ai nostri pensieri".

