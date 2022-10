Cinque salme di migranti seppelliti a Palma di Montechiaro

Cinque delle salme di migranti recuperate in mare a Lampedusa sepolte a Palma di Montechiaro. Le hanno accolte il prefetto, Maria Rita Cocciufa, e il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. La città del Gattopardo ha già accolto negli ultimi 2 anni altre 12 salme. Castellino afferma: “Non faremo mai mancare la nostra risposta all’appello dello Stato da un lato e a quello umanitario dall’altro. Non si può restare in silenzio dinanzi a tutto questo. Il fenomeno va affrontato in maniera organica e seria: non si può impedire alle persone di cercare un futuro migliore, ma non possiamo più permettere che le nostre acque siano un cimitero. L’accoglienza non è compito delle ong, né di chi si improvvisa soccorritore. Serve costruire un corridoio umanitario e l’Europa tutta deve farsi carico di queste persone. L’Occidente è in debito con l’Africa per crimini commessi in passato e perché ci sono ancora oggi Stati europei che sull’Africa fanno i soldi”.

