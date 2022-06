Comitini, gli elettori premiano il giovane Luigi Nigrelli

A Comitini è stato eletto Luigi Nigrelli, della lista “Comitini per sempre”, che si è imposto con appena 23 voti sull’avversario Gerry Cuffaro, della lista “Uniti per rinascere”: 325 preferenze, pari al 51,83%, contro 302 (48,17%). “E’ stata una vittoria sofferta – ha dichiarato il neo sindaco – ma ci aspettavamo questo risultato perché durante la campagna elettorale i cittadini ci avevano espresso la loro intenzione di voto guardandoci in faccia. Li ringrazio veramente, continuerò come sempre ad essere a loro disposizione”.

