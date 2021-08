Coronavirus, 33 nuovi positivi in provincia di Agrigento

In provincia di Agrigento, sono stati accertati altri 33 nuovi casi positivi di Covid-19, su 540 tamponi effettuati. Ci sono anche 2 deceduti a Canicattì e Porto Empedocle. I nuovi casi delle ultime 24 ore: 11 a Favara, 4 a Sciacca, 3 ad Agrigento, Campobello di Licata, Canicattì, Porto Empedocle e Raffadali, 2 a Racalmuto, 1 ad Aragona, Casteltermini, Joppolo Giancaxio, e Naro. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 13.553 (1 marzo 2020 – 2 agosto 2021). I guariti salgono a 12.066. I deceduti sono 259. Gli attuali positivi sono 1.226, di cui 1.190 in isolamento domiciliare, e 36 ricoverati in ospedale. Solo un paziente è ricoverato in terapia intensiva, altri 3 quelli che si trovano in strutture lowcare. I ricoverati si trovano: 29 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera; 3 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 3 allo Sciacca Covid Hotel, mentre il paziente in terapia intensiva è ricoverato all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 111.211 tamponi processati.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA