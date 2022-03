Festa della donna: "Liberta è donna" a Cianciana

Il Rotary Club Bivona Montagna delle Rose-Magazzolo, in tandem con la sede provinciale della Lilt, hanno organizzato per oggi, 8 marzo, un convegno sul tema: "Libertà è donna", in programma all'Auditorium Centro sociale di Cianciana con inizio fissato per le ore 17. L'inaugurazione della giornata avverrà in Piazza Belli, subito dopo i lavori al Centro sociale con gli interventi di Salvatore Acquisto, presidente del Rotary club di Bivona, Carlotta Traina, presidente del Rotaract di Bivona e il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana. Relatori saranno Marilisa Cammarata, psicoterapeuta, Francesca Scandaliato Noto, presidente provinciale Lilt di Agrigento, Maria Provenzano, dirigente scolastico e la deputata regionale nonché sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo.

