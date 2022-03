Festa della donna: tre iniziative al liceo "Leonardo"

Il Liceo “Leonardo” di Agrigento celebra la figura femminile, e non solo, con una serie di iniziative che coinvolgeranno gli studenti per l’intera settimana. Domani, giovedì 3 marzo, alle ore 11, nell’aula “Savino Flora”, al Liceo “Leonardo”, gli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo Biomedico incontreranno Ilaria Gelo, medico nucleare in servizio all’ospedale “San Giovanni di Dio” ad Agrigento. Obiettivo dell’incontro è la promozione di Stem (dall’inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics) al femminile.

Poi venerdì 4 marzo, al Consorzio universitario di Agrigento, alle ore 10, si svolgerà un incontro con Stefania Auci, autrice dei due bestsellers che raccontano la saga della famiglia Florio.

E poi sabato 5 marzo, ancora al Liceo “Leonardo”, alle ore 10 incontreranno gli studenti Carola Depaoli, presidente della sezione di Agrigento dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici (Ande) e Paolo Cilona, presidente della locale sezione Cepasa e autore del libro “Storie di donne della terra agrigentina”.

