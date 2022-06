Furto in casa di un commerciante: bottino 20mila euro

Hanno forzato la porta d’ingresso, e sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione di un noto commerciante agrigentino, approfittando della momentanea assenza dell’uomo, e dei suoi familiari. In pieno giorno, e in pieno centro storico. Dopo avere messo tutto a soqquadro, hanno trovato, e portato via monili in oro ed orologi di marca. Poi si sono allontanati senza essere visti.

Pubblicità

Il danno economico è stato quantificato in circa 20 mila euro. A fare la scoperta, i proprietari dell’abitazione. Immediata la chiamata al 112. Il commerciante ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla polizia di Stato. Gli agenti della sezione Volanti, e quelli della squadra Mobile hanno subito avviato l’attività investigativa per provare ad identificare i ladri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA