A Menfi ignoti ladri sono entrati furtivamente all’interno di un impianto di sollevamento acqua del Consorzio di Bonifica Agrigento 3, e hanno rubato 16 cavi di filo elettrico, ciascuno della lunghezza di 30 metri, e del diametro di 15 millimetri, per un danno complessivo di 10.000 euro, non coperto da assicurazione. Sporta denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini in corso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA