Identificati gli autori dell'incendio agli orti della Cooperativa "Mpidusa"

A Lampedusa una settimana addietro sono stati incendiati gli orti della cooperativa agricola “Mpidusa”, nel parco di piazza Brignone. Ebbene adesso i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato i due presunti responsabili dell’incendio. Uno ha 22 e l’altro 19 anni. Sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento, per danneggiamento a seguito di incendio. Sulla sua pagina Facebook la cooperativa Agricola Mpidusa ha scritto: “Vogliamo ricostruire tutto e vogliamo che sia ancora più bello di prima. Vogliamo che un gesto simile venga spazzato via da un’ondata di solidarietà e sostegno. Ringraziamo le forze dell’ordine per la celerità nelle indagini”. La cooperativa ha lanciato una raccolta di fondi per ricostruire gli orti.

