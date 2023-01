Il Lotto premia la provincia agrigentina: come riporta Agipronews, a Menfi, in provincia di Agrigento, sono stati vinti 23.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto del 2022 ha distribuito 8,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera il miliardo di euro in tutto l'anno.

