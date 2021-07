Il mare grosso dà una tregua a Lampedusa: zero sbarchi

Sono stati 150 i migranti, ospiti dell’hotspot di Lampedusa imbarcati sulla nave quarantena Adriatico. A ruota, i trasferimenti - per alleggerire la struttura di prima accoglienza - proseguiranno sulla nave quarantena Azzurra. Non è ancora definito, in questo caso, quante persone verranno imbarcate. Con il trasferimento dei 150 sulla nave Adriatico, nell’hotspot di contrada Imbriacola restano 935 persone. A causa del mare agitato, nel canale di Sicilia, non si sono registrati sbarchi, né stanotte e nemmeno all’alba. L’ultimo di 27 persone è stato ieri pomeriggio.

