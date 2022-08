Incendiato il caffè letterario vicino la casa di Pirandello

AGRIGENTO - Un incendio doloso ha devastato la parte retrostante esterna del «Caffè letterario» di piazzale Caos, a pochi passi dalla casa museo di Luigi Pirandello, ad Agrigento. La struttura è da anni gestita dall’associazione culturale «Il Cerchio», e viene utilizzata per convegni, dibattiti, mostre, presentazioni di libri, ed attività culturali di vario tipo. Non è ben chiaro - e servirà sviluppare le indagini per stabilirlo - se le fiamme siano state appositamente appiccate alla struttura, nella parte retrostante, o se abbiano raggiunto il retro da un fuoco appiccato magari alle erbacce che circondavano un albero. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri. I danni sono risultati essere veramente ingenti, tant'è che il Caffè letterario oggi è rimasto chiuso.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA