L'ordine degli Agronomi dell'agrigentino firma protocolli con le varie amministrazioni

La presidente dell’Ordine degli agronomi e forestali della provincia di Agrigento, Maria Giovanna Mangione, annuncia che l’Ordine è a lavoro per stipulare protocolli d’intesa con le amministrazioni comunali per la conservazione e la gestione del verde urbano, extra urbano e dell’ambiente. Le convenzioni avranno una durata triennale, saranno a titolo gratuito per le amministrazioni comunali e consentiranno lo sviluppo di percorsi didattici e culturali finalizzati alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio verde delle città. Nelle prossime settimane diverse amministrazioni comunali sono già pronte alla stipula di tali accordi con l’Ordine per avviare un percorso virtuoso di tutela e valorizzazione del nostro “oro” verde.

