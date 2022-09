Lampedusa, numeri importanti per la sterilizzazione di cani e gatti

Continua l'attività realizzata dai veterinari dell'Asp di Palermo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di Volontariato, in primis l’Assoc. “Il cuore ha 4 zampe”. Circa 100 operazioni di anagrafe animale e sterilizzazioni sono state effettuate in questi giorni di permanenza dall'equipe del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Asp di Palermo. Sono state effettuate, complessivamente, 43 sterilizzazioni tra cani e gatti randagi e 52 microchippature. Effettuati anche sopralluoghi nelle colonie feline dell'isola e nelle zone di presenza dei randagi. Un altro sopralluogo è stato effettuato con la “Lega del cane di Varese” per concordare interventi a supporto dell'azione di contrasto al randagismo.

"Gli operatori del Dipartimento di prevenzione veterinario - dice il sindaco Filippo Mannino - hanno potuto constatare una maggiore attenzione al fenomeno del randagismo da parte della popolazione. I veterinari dell'Asp torneranno sulla più grande delle Pelagie la prima settimana di ottobre".

