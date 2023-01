Lezione speciale all'Ic Pirandello di Porto Empedocle: "Non bere è trendy"

Il messaggio è arrivato forte e chiaro: “Non bere è trendy”.

Pubblicità

È questo il principio che ha animato il “Sober party! La sobrietà è trendy” svoltosi ieri pomeriggio nella sede del plesso “Rizzo” dell’istituto comprensivo “Pirandello”, diretto da Anna Gangarossa.

Marco Catalano, top vocalist in Italia, ha animato il Party gratuitamente insieme con i dj Roberto Marcolo e Andrea Buccheri, facendo cantare e ballare gli alunni dell’Istituto non prima di avere incontrato i “giornalisti in erba” della redazione giornalistica dell’Ic “Pirandello” in sala stampa dove i tre professionisti hanno loro raccontato come “non sia necessario bere per divertirsi” e, anzi, “Non bere è trendy”. Messaggio poi lanciato nel corso del Party, durante il quale Euroform ha offerto gratuitamente cocktail a base di frutta e rigorosamente analcolici.

“Grazie a Marco Catalano che ha generosamente e a titolo gratuito accolto il nostro invito – afferma Anna Gangarossa - Noi ne siamo fieri. Marco Catalano passa la vita nelle discoteche, nei party, nei festival ma dice ‘io non so che sapore abbia una birra’ e grazie a Roberto e Andrea per aver animato il nostro Party. Ragazzi – conclude la dirigente dell’Istituto rivolgendosi ai suoi alunni - divertitevi sempre senza bere”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA