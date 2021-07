Muay Thai e Kick Boxing, tra Sciacca e Porto Empedocle 10 titoli mondiali in palio

Si intitola “Vendetta Fight Nights Montesuso” la manifestazione dedicata ad alcuni degli sport da combattimento più famosi al mondo, in programma il prossimo 24 Luglio allo stadio “Gurrera” di Sciacca. E' la prima volta che la Sicilia ospita un evento internazionale con 50 atleti provenienti da diverse nazioni europee, impegnati in diversi match di K1, Muay Thai e Boxe amatoriale. Ci saranno in palio 10 titoli mondiali, europei e nazionali di varie federazioni e categorie di peso.

L’evento è organizzato dalla “FTL Management” di Francesco Schembri, con la collaborazione di Tom Muntwlyler e Bulent Saglam e il patrocinio del Comune di Sciacca.

Saliranno sul ring, allestito sul manto erboso dello stadio “Gurrera” di Sciacca, alcuni dei protagonisti mondiali degli sport da combattimento che sono molto popolari in tutto il mondo. Tra di loro i tedeschi Chris Wunn (Campione Enfusion e International Iska), Dennis Haddad (Campione mondiale Wku, Campione Europeo Iska, Campione mondiale Afso), il pugliese Angelo Volpe, fresco Campione mondiale Afso), lo svizzero Philipp Hafeli (Campione mondiale Afso, Campione Europeo), Max Van Gelden, olandese, rappresentante del Team Super Pro, Laura Pileri che combatterà per il titolo italiano Wbc contro la siciliana Asia Cando. Sarà rappresentata anche la Sicilia, che avrà come atleta di punta Carmelo Marchese Ragona, di Canicattì, con una vasta esperienza di Muay Tai in Thailandia e Jonathan Invernino di Comiso.

Prevista, inoltre, la presenza a Sciacca, nella veste di coach, di alcuni atleti di spessore internazionale come il rumeno peso massimo Benny Adegbuyi (Mr Gentelman) che nello scorso mese di dicembre ha attuto per ko Badr Hari, una delle leggende mondiali del K1; Enriko Kehl (The Hurricane); Andrej Stoica (Mister Ko); Alfio Romanutti conosciuto come uno dei migliori allenatori mondiali e di Matteo Sciacca e Armia Abdbrado.

L’evento del 24 luglio a Sciacca sarà preceduto, a partire dal 17 luglio, dal “Vendetta Summer Camp Montesuso” che si terrà a Porto Empedocle presso la spiaggia dell’Hotel Villa Romana. La stessa location empedoclina il 23 luglio alle ore 20.30 ospiterà la cerimonia ufficiale del peso di tutti gli atleti in gara.

E' in corso la prevendita biglietti per assistere al grande evento del 24 luglio allo stadio di Sciacca, durante il quale non è previsto servizio al botteghino. Il pubblico potrà assistere alla manifestazione munito di green pass o di tampone fatto entro le precedenti 48 ore.

