Omicidio stradale: condannato Alberto Belcastro

La notte tra il 16 e il 17 settembre del 2019, ad Agrigento, lungo la strada statale 640, nei pressi della rotatoria Giunone, è morto Giovanni Rizzo, 35 anni, di Campobello di Licata, disabile, passeggero su un Fiat Doblò guidato da Alberto Belcastro, 34 anni, di Campobello di Licata, ferito e soccorso in ospedale. Nottetempo, intorno alle ore 2, il mezzo si è schiantato contro la rotonda. Ebbene, adesso Belcastro ha patteggiato la condanna ad 1 anno e 9 mesi di reclusione per omicidio stradale e guida in stato di alterazione da droghe, tra cocaina e anfetamine, e alcol.

