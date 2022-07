Palma di Montechiaro, eletti presidente e vicepresidente del Consiglio comunale

Stefano Castellino, nel corso del giuramento in Consiglio comunale, si è commosso. Una commozione molto probabilmente dettata dalla grande risposta dell'elettorato che lo ha premiato con l'85 per cento delle preferenze. Un giuramento che lo ha commosso di più rispetto a cinque anni fa. Nel corso della prima seduta, è stato eletto, meglio dire rieletto, presidente del consiglio, Domenico Scicolone che ha ricevuto 15 voti. Scicolone è stato già presidente della massima assise cittadina per cinque anni nella passata legislatura. Segno che ha lavorato bene ed è stato eletto alla prima votazione. Vicepresidente è Giuseppe Petrucci, con 14 voti anche se a dire il vero i voti sono stati 15 ma per un mero errore di scrittura di un consigliere di maggioranza, un voto è stato considerato non valido.

