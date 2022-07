Premi economici dalla Regione per Menfi e Sambuca di Sicilia

Dall’assessorato regionale agli Enti Locali e dell’Economia, retti da Marco Zambuto e Gaetano Armano, sono stati destinati anche in provincia di agrigento i premi economici per i Comuni “speciali”. A beneficiarne saranno Menfi e Sambuca di Sicilia. A Menfi 350mila euro in quanto Comune che ha ottenuto, nel 2021, il riconoscimento internazionale di “Bandiera blu” da parte della Fondazione per l’educazione ambientale (Fea Italia). “Bandiera Blu” si riferisce alla qualità del mare e delle spiagge. A Sambuca di Sicilia invece 500mila euro perché riconosciuto “Borgo più bello d’Italia”. I fondi sono vincolati all’attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e di promozione territoriale e turistica. L’istruttoria del provvedimento è stata curata dal dipartimento regionale delle Autonomie locali diretto da Margherita Rizza.

