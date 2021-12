Ritorna l'emergenza Covid a Palma di Montechiaro, l'appello del sindaco

Ritorna l'emergenza Covid a Palma di Montechiaro. Al sindaco, Stefano Castellino, l'Asp ha reso noto che negli ultimi due giorni sono stati segnalati ben 14 positivi.

"La situazione è allarmante - dice Castellino - la crescita dei contagi è vertiginosa. Inoltre, segnalo che abbiamo decine e decine di tamponi in attesa di conferma, che sono già risultati positivi nei laboratori privati e nelle farmacie. Nelle prossime ore verranno concordate misure da porre in essere per arginare questa nuova ondata. Chiedo ai miei concittadini di evitare comportamenti incoscienti che mettono in pericolo la salute di tutti. In questi 27 giorni (dall'1 dicembre ad oggi): 38 nuovi positivi (dei quali 14 negli ultimi 2 giorni) , i guariti sono 19, e si è registrato il decesso di una nostra concittadina, il Sindaco Stefano Castellino a nome personale ed a nome di tutta la Città si stringe al dolore della famiglia per la perdita della propria congiunta".

