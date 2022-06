Ruba monopattino elettrico: acciuffato

Ruba un monopattino di proprietà di un sessantanovenne agrigentino, e riesce a darsela a gambe levate. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, dopo alcune indagini, non soltanto riescono a ritrovare, e recuperare il veicolo, ma anche ad identificare il presunto ladruncolo. A finire nei guai è stato un ventiduenne agrigentino, già noto alle forze dell’ordine, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di furto.

Il giovane, stando alla ricostruzione dei fatti, s’è impossessato del monopattino, lasciato momentaneamente in via Michele Amari, nel quartiere di Villaseta, lo scorso 16 giugno. Dopo l’amara scoperta il proprietario ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini, ed in poco tempo hanno identificato il presunto autore del furto.

