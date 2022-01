Scritte no vax sul muro di cinta dell'Hub vaccinale

Ad Agrigento ancora scritte no vax sono apparse anche al Villaggio Mosè, al PalaCongressi adibito a Centro vaccinale, su di un muretto, dove, con la consueta vernice rossa, la propaganda no vax ha scritto: “I vaccini uccidono. Giù le mani dai bambini”, a fianco del simbolo “W”. In precedenza, altre scritte dello stesso genere e modalità, tanto che si ipotizza che sia una sola mano ad agire, sono apparse in via Quartararo innanzi all’Università, e poi alle scuole Anna Frank, all’asilo Collodi e in Piazzale Giglia a San Leone. Rilievi e indagini ad opera dei Carabinieri.

