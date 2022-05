Uila Uil Agrigento, Mariangela Acquisto nuovo segretario generale

Rinnovati i vertici della UILA di Agrigento. L'Avvocato Mariangela Acquisto subentra come Segretario Generale della UILA di Agrigento entrano in Segreteria Rosario D’Angelo, Rosamaria Favata, Domenico Termini, Paolo Libasci, Gaetano Provenzani e Giuseppe Plicato.

Interessante e partecipato il Congresso della UILA Agrigento che si è celebrato oggi, 26 Maggio, presso lo Spazio Temenos di Agrigento.

Il Congresso presieduto dal Segretario Regionale UILA Vincenzo Savarino, si è aperto con la relazione del Segretario uscente, Gero Acquisto che si dedicherà esclusivamente alla segreteria generale del sindacato, che ha sottolineato l’importanza del comparto agricolo, dell’industria alimentare e di trasformazione specialmente in un momento storico come quello che abbiamo vissuto in questi due anni di pandemia non ancora superata e in particolare quest’anno con la nota vicenda della guerra in Ucraina e le conseguenze relative alla mancanza di materie prime agricole.

Si sono succeduti molti interventi che hanno sottolineato il forte aumento di sementi, fertilizzanti, energia elettrica, trasporti, carburanti e tutte le materie prime, strumenti e macchine che stanno ponendo in grande difficoltà il comparto agricolo alimentare. Per il settore forestale i delegati hanno espresso con fermezza e determinazione il rifiuto all'ipotesi di riforma presentata dal Governo Regionale, sottolineando le difficoltà e l'incertezza che la vicenda ha creato ai lavoratori, dovuta all'impreparazione e l'incapacità politica di trovare soluzioni idonee.

Il nuovo Segretario Generale Uila di Agrigento, Mariangela Acquisto ha ringraziaro tutti per la fiducia e si impegna con l'aiuto della squadra UILA ed i suoi iscritti ad affrontare nel miglior modo le problematiche e le sfide future della categoria.

Ha concluso i lavori Antonino Marino, Segretario Generale UILA Sicilia, tracciando il percorso che condurrà al Congresso Regionale, toccando argomenti sensibili per la categoria e per la società tutta: come la crisi dei cereali e degli aumenti sconsiderati dei costi di produzione che porranno serie difficoltà nel prossimo futuro.

