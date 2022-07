Uno squalo bianco è rimasto incastrato in una rete da pesca a Licata

Un peschereccio della marineria di Licata, impegnato in una battuta di pesca, non appena ha tirato le reti ha notato la presenza di uno squalo bianco. Immediatamente, è stata avvistata la Capitaneria di porto. Non è la prima volta e non sarà nemmeno l’ultima. Lo squalo bianco è una presenza fissa nel nostro mare visto che è molto frequente nelle Isole Pelagie dove si riproduce. Nel Mediterraneo sono presenti oltre cinquante specie di squali.

