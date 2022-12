“Solo sole”, panettone e pandoro siciliani da esportazione

Alla fiera nazionale del panettone e del pandoro di Milano, giunta alla sua 14esima edizione, la scorsa domenica il pasticcere siciliano Emanuele Finocchiaro, titolare dell’azienda siciliana “Solo Sole”, si è aggiudicato nuovamente il titolo di “Ambasciatore del panettone 2022”, grazie all’inconfondibile gusto del suo panettone al pistacchio, soffice come una leggerissima nuvola, che molti affezionati visitatori della fiera aspettavano di assaporare nuovamente dopo l’assaggio dello scorso anno.

Il panettone al pistacchio siciliano di Finocchiaro è realizzato tenendo conto dei sapori del territorio e coniugando insieme la sapienza della tradizione e lo studio dell’innovazione. Questo il segreto che già lo scorso anno aveva permesso al pasticcere siciliano di essere nominato “Ambasciatore del panettone per il 2021”.

Per “Solo Sole” essere a Milano è stata non solo una gioia ed una bella esperienza, ma anche una gradita riconferma. Puntando sulla ricerca dei sapori autentici delle materie prime siciliane Finocchiaro riesce ogni anno a stupire i palati dei golosi più esigenti presenti in fiera che hanno saputo riconoscere e premiare ancora una volta la genuinità e la particolarità di un prodotto straordinario con alle spalle tante ore di lievitazione. La fiera di Milano ha registrato oltre 15mila presenze e lo stand “Solo Sole” ha ottenuto il 64% delle preferenze che ha premiato ancora una volta l’arte, lo studio, la passione e l’abilità del pasticciere etneo e di tutto il suo gruppo di lavoro. «Ringrazio la mia famiglia tutta – ha dichiarato Finocchiaro - in particolare mia moglie e i miei figli che sempre mi supportano e incoraggiano a perseguire i miei traguardi. Un ringraziamento particolare - aggiunge - va inoltre ai miei collaboratori senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere i nostri traguardi come una grande e unita famiglia». Ma ad essere apprezzato non è solo il panettone al pistacchio ma anche il panettone al cioccolato siciliano e quello alle mandorle siciliane arricchiti con svariate creme, come le gustosissime farciture al croccante di mandorle o al pistacchio. Particolarmente accattivanti anche i colori dello stand “Solo Sole” con l’esposizione di tutti i prodotti dolciari con le loro sofisticate confezioni, ideali per doni indimenticabili da fare ai propri cari sotto il periodo delle festività natalizie. La fiera è stata per la rinomata azienda etnea anche occasione per sviluppare nuovi e interessanti contatti con clienti esteri che permetteranno alla vasta gamma di prodotti “Solo Sole” di volare oltre Europa.

