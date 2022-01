Barbieri gira puntata di 4 Hotel a Siracusa, Noto, Ragusa e Scicli

Bruno Barbieri in Sicilia per girare il programma "4 Hotel" in onda su Sky e in chiaro su Tv8. Lo chef pluristellato e conduttore tv - protagonista in queste settimane della nuova edizione di Masterchef - ha fatto tappa a Siracusa, Noto, Ragusa e Scicli per una puntata dedicata al Val di Noto.

Pubblicità

Il format, infatti, prevede che 4 albergatori si sfidino a colpi di servizi e regole dell’hotellerie, per poi assegnarsi a vicenda dei voti, Barbieri incluso. A lui, infatti, il compito di giudicare tutti e 4 gli hotel (uno di Noto, uno di Scicli, uno di Ragusa e uno di Siracusa), ma i suoi voti arrivano solo all’ultimo, dopo il confronto finale che, in questo caso, si è svolto proprio a Palazzo Nicolaci, nel Salone delle Feste. Prima delle riprese, coordinate dal responsabile della Noto Film Commission Corrado Di Lorenzo, Barbieri è stato ricevuto a Palazzo Ducezio dal sindaco Corrado Figura e dalla Giunta.

Riserbo sulle strutture coinvolte, la puntata andrà in onda tra qualche mese. Barnieri è un frequentatore della Sicilia e anche l'estate scorsa è venuto in vacanza per qualche giorno e con 4Hotel è stato già a Palermo e a Catania. Su Instagram posta una foto davanti al Duomo di Ragusa e scrive: "Si ricomincia! Ne vedrete delle belle".



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA