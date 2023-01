Gelateria di Milazzo conquista i tre coni di Gambero Rosso

Il team di Sikè gelato conquista i tre coni del Gambero Rosso, attestandosi tra le migliori gelaterie italiane. Un riconoscimento che premia l’eccellenza della gelateria nazionale ed attribuisce valore al lavoro di ricerca delle materie prime, ed attenzione alla salute del consumatore.

Già presente nella guida del Gambero Rosso con due coni assegnati nel 2019, la gelateria Sikè di Milazzo è riuscita a raggiungere la vetta, grazie alla costante sperimentazione dei maestri gelatieri Rosario Leone D’Angelo ed Elisa Chillemi. Due soltanto in Sicilia le gelaterie insignite dell’ambito riconoscimento, che è stato ufficializzato al 44° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè (SIGEP), in corso di svolgimento a Rimini.

“Sono felicissima di questo risultato, che premia il lavoro da noi svolto in questi anni – dichiara Elisa Chillemi – motivandoci a proseguire nella stessa direzione, con l’obiettivo di migliorarci sempre di più”. Soddisfatto anche Rosario Leone D’Angelo, per il quale i tre coni rappresentano un ulteriore incentivo a lavorare per perseguire sempre l’eccellenza.

