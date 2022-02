Istat, poke e friggitrice ad aria: i trend degli italiani

Gli effetti del covid diventano sempre più parte integrante della vita degli italiani e ne ridisegnano anche le principali abitudini di spesa. L’Istat, che come da tradizione affina ogni anno il modello con cui misura l'andamento dell’inflazione, si è visto costretto a introdurre nel proprio paniere per il 2022 beni e oggetti che ormai sono diventati parte integrante della nostra quotidianità. Così, dopo le mascherine e i gel disinfettanti per le mani introdotti lo scorso anno, a questo giro fanno il loro ingresso new entry quali tamponi anti-covid, test sierologici e saturimetro.

Le novità del 2022, con riferimento sia ai pesi sia al paniere, spiega l’Istat, «riflettono la costante evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie ma anche l’impatto di eventi, come la pandemia tuttora in corso, che condizionano le scelte d’acquisto e la struttura della spesa per consumi».



Tra le new entry, appare anche la friggitrice ad aria - nuovo oggetto del desiderio - un elettrodomestico simile a un forno che simula la frittura, i cibi vengono cito ad alte temperature senza essere immersi nell'olio. L'anno scorso a entrare nel paniere era stata l'impastatrice, un altro segnale che a causa della pandemia le persone sono costrette a passare molto più tempo a casa. Nuova abitudine è anche il poke, un piatto unico di origine hawaiana a base di riso e pesce crudo, verdura e frutta, salse, che va per la maggiore tra gli adolescenti. Tra i prodotti che rappresentano invece consumi consolidati, entrano, tra gli altri, il pane di altre farine, come farina fi farro, riso, avena, di orzo, di segale; tra i crostacei cresce il consumo di mazzancolle e si usano più dolcificanti al posto dello zucchero

