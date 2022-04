Sicily Fest, i sapori dell'Isola tornano a Londra

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna domani a Londra il Sicily Fest, l’unica fiera enogastronomica della capitale britannica interamente dedicata alla Sicilia. Dal 7 al 10 aprile nel Business Design Centre, cuore pulsante del caratteristico quartiere di Islington, si possono gustare i sapori dell’isola grazie a 40 stand, 7 cantine, 2 bar e un fitto calendario di appuntamenti tra cui 4 showcooking, 7 wine experience accompagnate dalla presenza di 4 chef e 2 sommelier, e ancora 6 dj set e 4 concerti di musica dal vivo, fra cui quello di Roy Paci.

Centinaia di prodotti tipici siciliani come capperi, mandorle, arance, pistacchi, sale, verdure e molto altro ancora, fra cui una selezione di grandi vini, saranno presentati al pubblico nelle varie aree in cui è suddivisa la fiera. Per la prima volta è prevista la partecipazione ufficiale della Regione Sicilia. Sarà presente infatti lo stand istituzionale dell’assessorato al Turismo: una partecipazione fortemente voluta dall’assessore Manlio Messina per sostenere quello che è un evento unico nel suo genere e che contribuisce in modo importante a promuovere la Sicilia come destinazione per le vacanze dei cittadini britannici.

